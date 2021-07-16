2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ÖSYM tarafından adaylara uygulanması sonrası merakla sınav sonuçlarını bekleyenler, kontenjanlar ve tercih tarihleri ile ilgili detayları merak ederek "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamalarda adaylar tarafında merak edilen kontenjan ve tercih tarihleri ile ilgili detaylar cevap buldu.
ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorularının cevapları ve konuya ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan paylaşımda YKS 2021 AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar tarafından merak edilen kontenjanlar ve tercih tarihlerine ilişkin detaylar açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.
Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımı;
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından paylaşılan YKS 2021 kontenjan tablosu şöyle;
ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2021 sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, ÖSYM resmi sınav sonuç açıklama sayfası üzerinden sınava giren adaylara duyurulacak.
ÖSYM tarafından üniversite adaylarına fikir olması amacıyla 2021 Yükseköğretim kurumları kontenjanları kılavuzu paylaşıldı. Ön bilgi amaçlı paylaşılan söz konusu kılavuzun yenisi tercih döneminden önce adaylara duyurulacak ve tercihler yeni paylaşılacak olan kılavuz üzerinden yapılacaktır.