2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ÖSYM tarafından adaylara uygulanması sonrası merakla sınav sonuçlarını bekleyenler, kontenjanlar ve tercih tarihleri ile ilgili detayları merak ederek "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamalarda adaylar tarafında merak edilen kontenjan ve tercih tarihleri ile ilgili detaylar cevap buldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorularının cevapları ve konuya ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;