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Giriş Tarihi: 16.7.2021 20:03 Son Güncelleme: 16.7.2021 20:03

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile YKS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile YKS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS 2021) TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından üniversite adayları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini ÖSYM üzerinden yapacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla 2021 YKS kontenjan sayısal verileri belli oldu. Bu gelişme sonrasında YKS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı. Merak konusu olan “YKS tercihleri ne zaman yapılacak?” sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ÖSYM tarafından adaylara uygulanması sonrası merakla sınav sonuçlarını bekleyenler, kontenjanlar ve tercih tarihleri ile ilgili detayları merak ederek "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinde yapılan açıklamalarda adaylar tarafında merak edilen kontenjan ve tercih tarihleri ile ilgili detaylar cevap buldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek sorularının cevapları ve konuya ilişkin diğer tüm detaylar şöyle;

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan paylaşımda YKS 2021 AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar tarafından merak edilen kontenjanlar ve tercih tarihlerine ilişkin detaylar açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Halis Aygün'ün paylaşımı;



YKS 2021 KONTENJAN SAYILARI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından paylaşılan YKS 2021 kontenjan tablosu şöyle;




YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2021 sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, ÖSYM resmi sınav sonuç açıklama sayfası üzerinden sınava giren adaylara duyurulacak.

YKS 2021 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına fikir olması amacıyla 2021 Yükseköğretim kurumları kontenjanları kılavuzu paylaşıldı. Ön bilgi amaçlı paylaşılan söz konusu kılavuzun yenisi tercih döneminden önce adaylara duyurulacak ve tercihler yeni paylaşılacak olan kılavuz üzerinden yapılacaktır.

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YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile YKS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
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