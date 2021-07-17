Absürt Ne Demek? Absürt Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Absürt kelimesi dilimize yabancı dillerden gelip yerleşen, günlük konuşma dilinde dahi yer tutan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin anlamı ve kökeni, absürt ne demek, etimolojisi nedir sorularıyla inceleniyor. Dil bilimi meraklıları için absürt kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

TDK SÖZLÜK ANLAMINA GÖRE ABSÜRT NE DEMEK?

Kökeni Latince'ye dayanan absürt sözcüğü dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Fransızca'da "absurd" şeklinde yer alan bu kelime "saçma, anlamsız, yersiz" manalarına gelir. Dilimizde de bu anlamlara ek olarak mantığa aykırı, mantık dışı, doğru olamayacak kadar saçma ve gülünç anlamlarında kullanılır.

ABSÜRT NEDİR?

Ciddiye almanın mantıksız olduğu, son derece saçma ve akıl dışı sayılan durumlar için absürt kelimesi kullanılır. Gerçeğe ve akla aykırı olan, hayatın normal akışına ters düşen her olay absürt kabul edilir. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak abes sözcüğü de aynı amaca hizmet etmek üzere kullanılmaktadır. Bu ifade sinemanın yanı sıra tiyatro ve edebiyatta da yer bulmaktadır.

ABSÜRT NASIL YAZILIR?

Kelime absürd, absürt gibi şekillerle de yazılmaktadır. Ancak bunlar yanlış kullanımdır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelimenin doğru yazılışı absürt şeklindedir.

ABSÜRT KOMEDİ NE DEMEK?

Absürt komedi, sinemada mizahın bir türü olarak karşımıza çıkar. Mantığı ihlal ettiği aleni olan olay ve durumları gündelik bir durum gibi işleyen, gerçek üstü durumları ve zıtlıkları bir araya getiren yapımlara absürt komedi adı verilir. Bu tip yapımlarda güldürü unsuru bariz olan saçmalıkların ve mantık hatalarının vurgulanmasıdır.

ABSÜRT KELİMESİNİN KULLANILDIĞI CÜMLELER

"Şam'daki caminin Ayasofya ile boy ölçüşebileceğini düşünmek bile absürt olur." -A. Boysan.

Bu söylediklerin gerçekten çok absürt!

Sakın orada absürt hareketlerde bulunma.

Dün gece çok absürt bir rüya gördüm.

Böyle absürt bir teklifi kabul edeceğimi mi düşündün!