ALES başvuru tarihi ve ücreti açıklandı mı? ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/2 sınavı ne zaman?

Lisansüstü öğrenim görmek ya da yükseköğretim kurumlarında çeşitli kadrolara atanmak isteyenler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında araştırma yapıyor. Her sene yüz binlerce adayın girdiği sınav; ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES/2 sınavı ne zaman sorularıyla gündeme geliyor. Eylül ayında yapılması planlanan sınavla ilgili olarak ALES başvuru tarihi ve ücreti; ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla açıklık kazandı. İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında merak edilenler.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ALES/2 başvuruları 3 Ağustos'ta alınmaya başlayacak. Başvuru süreci 11 Ağustos'ta son bulacak. Adaylar 11 Ağustos 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılının ilk ALES sınavı için başvuru ücreti 145 TL olarak ödendi. ALES/2 başvuru ücreti henüz duyurulmadı. ALES/2 başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti de kılavuzda ve sabah.com.tr'de yer alacak.
ALES/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav merkezleri sınavdan 10 gün önce yani 9 Eylül'de AİS üzerinden ilan edilecek.
ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar sistemdeki öğrenim bilgilerinin ve fotoğraflarının güncelliğinden emin olmalıdır. Başvurular yalnızca online olarak alınacak olup ödemeler de sistemde belirtilen bankalar üzerinden yapılacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES ŞARTLARI NELER?
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuç belgesini de ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyecek.