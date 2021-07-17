ALES başvuru tarihi ve ücreti açıklandı mı? ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/2 sınavı ne zaman?

Lisansüstü öğrenim görmek ya da yükseköğretim kurumlarında çeşitli kadrolara atanmak isteyenler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında araştırma yapıyor. Her sene yüz binlerce adayın girdiği sınav; ALES başvuruları ne zaman başlıyor, ALES/2 sınavı ne zaman sorularıyla gündeme geliyor. Eylül ayında yapılması planlanan sınavla ilgili olarak ALES başvuru tarihi ve ücreti; ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla açıklık kazandı. İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında merak edilenler.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ALES/2 başvuruları 3 Ağustos'ta alınmaya başlayacak. Başvuru süreci 11 Ağustos'ta son bulacak. Adaylar 11 Ağustos 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.