Alim Ne Demek? Alim Kime Denir, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İlim kelimesiyle aynı kökten gelen Alim kelimesi, hem özel isim olarak, hem bir sıfat olarak hem de yüce Allah'ın 99 isminden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu kelime Alim ne demek, TDK sözlük anlamı nedir sorularıyla gündeme geliyor. Tarihte sıkça karşılaşılan bu kelimeyle ilgili, Alim kime denir sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenlerin yanıtı.

ALİM NE DEMEK?

Alim kelimesi Arapça 'lm kökünden gelmektedir. İlimle aynı kökten gelen bu kelime Arapça'da "bilen, ilim sahibi, bilgin" anlamlarında kullanılır.

ALİM KİME DENİR?

Alim ilim bilen kişiye denir. İlim genelde bilim kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılsa da bu iki kelime aslında yakın anlamlıdır. İlim bilimi içine alan, buna ek olarak manevi bilgileri de kapsayan bir kavramdır. Hem dünya hem de ahiret hayatına dair tüm bilgiler ilim kapsamına girer. Bu bilgilere sahip olan kişiler ise alim olarak adlandırılır.

ALİM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Alim "çok okumuş, bilgin" anlamını da taşımaktadır. Bu terim, erkek çocuklarına isim olarak da kullanılmaktadır. Bu kelimenin isim olarak kullanılması caizdir ve dini açıdan bir sakıncası yoktur.

ALİM ALLAH'IN İSİMLERİNDEN MİDİR?

El-Alim Allah-u Teala'nın isimlerinden biridir. Bu isim Allah'ın her şeyi bilen, evrenin tüm bilgilerine sahip olan olduğunu ifade eder.

EL-ALİM ESMASI ANLAMI NEDİR?

El-Alim esması, Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığı anlamına gelir. Yüce Allah'ın geleceğe, geçmişe, görünen ve görünmeyen bütün bilgilere sahip olduğu anlamına gelir. Tüm bilgilere sahip olan tek yaratıcı olduğunu ifade eder.

ALİM ESMASININ FAZİLETİ NEDİR?

El-Alim zikrinin tekrarlanması kişinin ilim açısından zenginliğine, zihin açıklığına ve çalışkanlığına vesile olur. Bu zikri tekrarlamayı alışkanlık haline getirenler eğitimde başarıya ve kavrama gücüne erişir. Zihin kapasitesi artarak öğrenme kolaylaşır. Çocuklarda beyin gelişimine katkı sağlar. Beyin hastalıklarının gerilemesini sağlar.