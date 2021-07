Bakan Ziya Selçuk son dakika açıkladı! Yeni öğretim yılı için tarih verildi

"BEN KÖYLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"



Köyleri çok önemsediğini aktaran Bakan Ziya Selçuk, "Milli eğitim demek tüm toplum demek. Milli Eğitim demek her bir vatandaşımıza dokunmak demek. Ben köyleri çok önemsiyorum. Köylerimizin üretim yapması, köylerimizdeki eğitimin artması, köylerimizdeki vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve donanımının artmasını istiyorum. Ama bu böyle konuşmakla olmuyor. 25 bin muhtarımıza bir mektup yazdık; 'bizim binlerce kursumuz var bunlardan 386 tanesini bu tarım aletleri bakımı olabilir, seracılık olabilir, hayvan hastalıkları ile ilgili olabilir.' O kadar aşırı talep var ki buralara. Her köye diyoruz ki istediğiniz konuda eğitim alabilirsiniz. Köye öğretmenler geliyorlar, sertifikalarını veriyorlar, bunu yapıp yapamadıklarını denetliyorlar. Hatta köylerimizde kadınlarımız daha çok katılıyor. Kooperatifleşiyorlar. Kadınlarımız hangi branşta kurs almışsa onun satışını yapıyor. Yüzlerce kursiyerimiz bu kursu aldıktan sonra bu işi yapalım diyerek köye dönüş yaptılar. Bu beni mutlu etti. 15 bin mahalle belirledik, her mahalleden bir okul belirledik, dedik ki bu okullar halk eğitim merkezi olsun. Bunun alt yapısını kurduk. O kadar çok usta öğreticimiz var ki. Ben diyorum ki öğreticilerimizin sağlıkları tehlikeye girecekse biz okulları kapatırız, halk eğitim merkezlerini kapatırız. Bilim insanları öğretmenlerin sağlığı tehlikede diyorsa biz kapatırız. Başka denilecek bir şey yok. Biz akademik kısmını her şekilde telafi edebiliriz. Halk eğitim merkezlerinde de kapalı olmaktan yana sorun oldu. Emeklilerle ilgili bir yakın arkadaşımız emekli oluyor. O dönemde ne yapacağım sorusu var. Bizim Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bu konuda çok hassas. Çok büyük gayret sarf ediyorlar. Emekliler için 3 binden fazla kurs var. Emekli olduktan sonra ister üretime yönelik olarak isterse hobi olarak isterse ticari bir işle ilişkilendirmek suretiyle bu kurstan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Onlara da mektup yazım özel olarak. Dedik ki; nerede hangi kursu almak isterseniz biz buradayız" diye ifade etti.