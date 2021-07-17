LGS kapsamında edinilen merkezi sınav puanıyla, ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihlerini yapan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir diye merak ediyor. İşte lise tercih sonuçları ekranı!
LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?
MEB sınav takvimine göre LGS tercihleri için ayrılan süre dün son buldu. LGS kapsamında lise tercihleri dün (16 Temmuz) saat 17:00'de tamamlandı.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Temmuz saat 17:00'ye kadar alınan lise tercihleri, 17:00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işleme alındı. Tercih ve yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi meb.gov.tr'den ilan edilecek.
LİSE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?Lise tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen lise adayı öğrenciler, kişisel giriş bilgileriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi uzantılı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapacak. Buradan tercih sonuçları ekranına giderek sonuçları görüntüleyecek.