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Haberler Eğitim Haberleri LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 17.7.2021 08:47 Son Güncelleme: 17.7.2021 08:47

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?

Ortaöğrenimini başarıyla bitiren yüzbinlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla lise tercihlerini tamamladı. Tercih sürecini bitiren adaylar, LGS tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak diye merak ederken, MEB tercih süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanır sorularının yanıtı haberimizde.

LGS kapsamında edinilen merkezi sınav puanıyla, ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihlerini yapan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir diye merak ediyor. İşte lise tercih sonuçları ekranı!

LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

MEB sınav takvimine göre LGS tercihleri için ayrılan süre dün son buldu. LGS kapsamında lise tercihleri dün (16 Temmuz) saat 17:00'de tamamlandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Temmuz saat 17:00'ye kadar alınan lise tercihleri, 17:00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işleme alındı. Tercih ve yerleştirme sonuçları 26 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi meb.gov.tr'den ilan edilecek.

LİSE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Lise tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen lise adayı öğrenciler, kişisel giriş bilgileriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi uzantılı e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapacak. Buradan tercih sonuçları ekranına giderek sonuçları görüntüleyecek.
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Lise tercih sonuçları nasıl öğrenilir? LGS tercihleri ne zaman bitecek?
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