LGS kapsamında edinilen merkezi sınav puanıyla, ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirilecek. LGS tercihlerini yapan adaylar LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir diye merak ediyor. İşte lise tercih sonuçları ekranı!

LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

MEB sınav takvimine göre LGS tercihleri için ayrılan süre dün son buldu. LGS kapsamında lise tercihleri dün (16 Temmuz) saat 17:00'de tamamlandı.