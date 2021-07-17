Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta yapılacak

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 YKS
yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu. Açıklama, ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2021- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
Kılavuza göre üniversite kontenjanları ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlendi.
Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov. tr'den yapabilecekleri hatırlatıldı.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov. tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.