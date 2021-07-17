YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

Üniversite kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı! Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, istediği üniversiteye gidebilmek için ter döken yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlar için bekleyişe koyuldu. ÖSYM takvimi ile her sene tercih dönemleri ve YKS sonuçları açıklanma tarihi kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu takvime göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve bu senenin kontenjanları nasıl şekillendi? İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sürece ilişkin merak edilenler...

YKS'nin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından üniversite kontenjanları yayımlandı. Sınav heyecanının sona ermesiyle birlikte yüz binlerce üniversite adayı, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 ÖSYM takviminde yer alan detaylara göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, üniversite tercihleri için de başlangıç noktası olacak olan YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı ve kontenjanlar hakkında detaylar yer alıyor.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.