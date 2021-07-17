YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

YKS'nin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından üniversite kontenjanları yayımlandı. Sınav heyecanının sona ermesiyle birlikte yüz binlerce üniversite adayı, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 ÖSYM takviminde yer alan detaylara göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, üniversite tercihleri için de başlangıç noktası olacak olan YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı ve kontenjanlar hakkında detaylar yer alıyor.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
YKS sınav sonuçları hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar sürüyor. 2 milyonun üzerinde kişinin katılım gösterdiği üniversite sınavı sonuçları, ÖSYM takvimine göre Ağustos ayında açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih maratonu başlayacak. Üç oturum halinde tamamlanan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite sınav sonuçları/YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!
CEVAP ANAHTARLARI
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf
Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf
Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf
İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf
Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"