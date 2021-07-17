Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!
Giriş Tarihi: 17.7.2021 22:30 Son Güncelleme: 17.7.2021 22:31

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

Üniversite kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı! Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, istediği üniversiteye gidebilmek için ter döken yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlar için bekleyişe koyuldu. ÖSYM takvimi ile her sene tercih dönemleri ve YKS sonuçları açıklanma tarihi kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu takvime göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak ve bu senenin kontenjanları nasıl şekillendi? İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sürece ilişkin merak edilenler...

YKS'nin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından üniversite kontenjanları yayımlandı. Sınav heyecanının sona ermesiyle birlikte yüz binlerce üniversite adayı, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2021 ÖSYM takviminde yer alan detaylara göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, üniversite tercihleri için de başlangıç noktası olacak olan YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı ve kontenjanlar hakkında detaylar yer alıyor.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınlayacak. Tercih tarihleri sonuçların açıklanmasının ardından netleşecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

YKS sınav sonuçları hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar sürüyor. 2 milyonun üzerinde kişinin katılım gösterdiği üniversite sınavı sonuçları, ÖSYM takvimine göre Ağustos ayında açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih maratonu başlayacak. Üç oturum halinde tamamlanan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite sınav sonuçları/YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite kontenjanları sonrası YKS sonuçları için geri sayım sona eriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA