6 Eylül’de okulları açmayı planlıyoruz

Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programına katıldı. Selçuk okulların açılmasına ilişkin "Türkiye
'nin okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. Bayramda dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini, velilerini daha çok yormamalı. Okullarımızı inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaz okulu sınav tarihi 4 Eylül olarak belirlenirken, yüz yüze yapılması planlanıyor. Ancak vaka sayısında artış olursa sınavlar yine online gerçekleştirilecek.