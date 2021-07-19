Yakın Doğu Üniversitesi'nden 33 milyon liralık bağış

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yaptığı hizmet protokolü kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde sevkli hastalara verilen hizmetler karşılığında doğan alacaklarının 33 milyon liralık kısmını bağışladığını açıkladı. Ayrıca kalan alacaklar da uzun vadeli taksitlendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

YANGIN 2020 ŞUBAT'TA ÇIKTI

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangın nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için kapıları bütün hastalara ücretsiz açan Yakın Doğu Üniversitesi, toplum sağlığına yönelik pek çok hizmeti de geçtiğimiz dönemde ücretsiz olarak üstlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine 100'ün üzerinde hasta kabul etmişti. Acil servise başvuran hastalara da tüm acil servis hizmetleri ücretsiz olarak verilmişti.

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Başta eğitim ve sağlık olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda en önemli önceliğimiz Kıbrıs Türk Toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin gücüne güç katarak bu topraklardaki köklerimizi geliştirmek ve büyütmektir. Aynı amaçla, Günsel Aile Kurulunda aldığımız kararla Sağlık Bakanlığından olan alacaklarımızın 33 milyon lirasını bağışlayarak, kalan alacaklarımızı da uzun vadeli taksitlendirme kararı aldık. Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu