YKS sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber gözler AYT, TYT, YDT sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar için ÖSYM tarafından açıklama geldi. Buna göre; YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 (AYT, TYT, YDT) YKS sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
Üniversiteye giriş için gerekli olan merkezi sınav puanı YKS ile elde ediliyor. Adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla kazandığı YKS puanları ve bu puana bağlı başarı sıralamaları, üniversite tercih sürecinde katkı sağlayacak. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı.
ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.