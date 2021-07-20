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Giriş Tarihi: 20.7.2021 08:59 Son Güncelleme: 20.7.2021 09:00

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 8-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınan başvuruların ardından ertelenen İOKBS tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen İOKBS tarihi için Eylül ayını işaret ederken gelen son açıklama ile sınav tarihi netlik kazandı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte bursluluk sınav tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman sorusu MEB son dakika açıklaması ile yanıt buldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) eylül ayında yapılacak. Tam tarihin hangi güne denk geldiğini merak edenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.

BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihe göre sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre sınav soruları değişkenlik gösterecek. Adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. 4 seçenekli soruların cevaplanması için sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.

BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2021

MEB'den 23 Haziran'da illere gönderilen resmi yazıda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS), 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
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