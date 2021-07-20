Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman sorusu MEB son dakika açıklaması ile yanıt buldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) eylül ayında yapılacak. Tam tarihin hangi güne denk geldiğini merak edenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen 2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 25 Nisan'da düzenlenecek ve 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı bursluluk sınavının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi hakkında bilgi vermek için salgının seyrini takip ettiklerini belirten Bakan İOKBS sınavının geçen yıl Eylül ayına ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." İfadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.