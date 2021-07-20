LGS sınavından iyi bir puan elde eden ve merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasından tercih yapan öğrenciler, LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak diye merak ediyor. Liseye giriş aşamasında olan öğrencilerin ve velilerin gündeminde lise yerleştirme sonuçları yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan sınav takvimi soru işaretlerini giderdi. Eylül ayında liseli olmaya hazırlanan gençler için LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sonuçları nereden bakılır sorularının yanıtı haberimizde.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak.