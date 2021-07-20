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Giriş Tarihi: 21.7.2021 00:07 Son Güncelleme: 21.7.2021 00:07

LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak ve açıklanacak? LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sonuçları nereden bakılır?

LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak ve açıklanacak? LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sonuçları nereden bakılır?

Nitelikli liselere girmek için birbiriyle yarışan öğrenciler LGS tercih sonuçları için LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak sorusuyla gözlerini MEB’e çevirdi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci alınacak. Bu öğrenciler arasında iyi okullara girmek için mücadele eden adaylar, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. LGS yerleştirme sonuçları nereden bakılır sorusunun yanıtı ve MEB tarafından verilen tarih haberimizde.

LGS sınavından iyi bir puan elde eden ve merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasından tercih yapan öğrenciler, LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak diye merak ediyor. Liseye giriş aşamasında olan öğrencilerin ve velilerin gündeminde lise yerleştirme sonuçları yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan sınav takvimi soru işaretlerini giderdi. Eylül ayında liseli olmaya hazırlanan gençler için LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sonuçları nereden bakılır sorularının yanıtı haberimizde.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacak.

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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LGS lise tercih sonuçları ne zaman belli olacak ve açıklanacak? LGS tercih sonuçları ve yerleştirme sonuçları nereden bakılır?
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