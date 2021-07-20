YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite sınavı olan YKS sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre YKS sonuçları açıklanma tarihi öğrenciler ile paylaşıldı. Sonuçların erişime açılması sonrası üniversitelere giriş için tercih heyecanı yaşayacak olan öğrenciler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AYT, TYT ve YDT olarak üç oturumdan oluşan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre işleyecek süreç ve merak edilen tarihler...