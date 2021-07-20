YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılacak? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ve tarihi

YÖKDİL sınavının geç başvuru tarihleri ve sınav tarihi merak ediliyor. Alana özgü yabancı dil yeterlilik seviyesini ölçen sınav yılda iki defa gerçekleştiriliyor ve on binlerce kişi bu sınava katılarak yabancı dil düzeyini tespit ediyor. Sınava başvuru sürecini kaçıranlar YÖKDİL geç başvuru ne zaman yapılacak sorusuyla sınav başvuru tarihini araştırırken %50 artırımlı olarak alınacak olan 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti de merak ediliyor. İşte 2021 YÖKDİL/2 geç başvuru ve sınav tarihi.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 YÖKDİL/2 geç başvuruları 27 Temmuz'da alınacak. Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabilecek.