Türk eğitiminin fahribüyükelçileri

Türkiye'nin yurtdışında daha iyi tanıtılması için bir vakıf üniversitesi önemli bir projeyi hayata geçirdi. Altınbaş Üniversitesi
, Global Mezun Elçisi (Global Ambassadors) Programı'nı hayata geçirerek okulda öğrenim gören uluslararası öğrencilere fahri büyükelçi misyonu verdi. Türkiye'de ilk kez uygulanan Global Mezun Elçisi Programı, üniversite yönetimi tarafından ülke elçisi olarak seçilen uluslararası mezunların ülkelerine döndükten sonra Türkiye'yi temsilen gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsıyor. Hem mezunlara, hem üniversiteye hem de Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlamak için tasarlanan program çerçevesinde yapılan faaliyetlerle Türkiye'deki eğitim kalitesinin tüm dünyada duyurulması amaçlanıyor.
13 ÜLKENİN ELÇİLERİ HAZIR
Program kapsamında uluslararası temsil için mezunlar arasında yapılan seçimlere de başlanmış durumda. Her elçi adayının uzmanlık alanlarına bağlı olarak değerlendirildiği Global Mezun Elçisi Programı'nda geçtiğimiz Nisan ayından bu yana 13 ülke için temsilci seçimi yapıldı. Program kapsamında Almanya
, Azerbaycan, Nijerya
, Mali, Arnavutluk, Güney Afrika, Irak, Tanzanya, Pakistan, Liberya, Somali
ve Tunus Mezun Elçileri seçilerek faaliyetlerine başladı.
TÜRKİYE MARKASINA KATKI
SABAH'a konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Global Mezun Elçisi programı ile mezun ettikleri yabancı öğrencilerin, bulundukları ülkelerde Türkiye'nin tanıtımını yaparak önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı. Erhan "Yabancı mezunlarımızdan bir elçi tayin ediyoruz. Fahri, gönüllü eğitim büyükelçisi gibi konumlanan mezunumuzun bir altın rozeti, kartviziti oluyor. Bizim adımıza bulunduğu ülkenin mezunlar derneği başkanı gibi görev yapıyor. Çeşitli eğitsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bulunduğu ülkede Türkiye'de eğitim süreçlerinin gönüllü sözcülüğünü yapıyor, tanıtımını gerçekleştiriyor. Bu projenin eğitimde Türkiye markasına büyük katkılar yapacağına inanıyoruz"
dedi.
STRATEJİK DEĞERİ VAR
Türkiye'de üniversite eğitimi alarak mezun olmuş bir bireyin ülkeyle güçlü bir gönül bağının oluştuğunu söyleyen Erhan "Ülkemize gelen bir uluslararası öğrenci, hazırlık ile birlikte en az 5 yıl Türkiye'de kalıyor. Sonra kardeşini, kuzenini, yakınlarını getiriyor. Hastası olduğunda hastanelerimize geliyor, tatil için geliyor. Gidiyor kendi ülkesinde iş kuruyor, Türkiye ile ticaret yapıyor. Türkiye'ye genç tanıtım elçileri kazandırdığımız Global Mezun Elçisi programımızın hem eğitsel, hem kültürel hem de ekonomik boyutlarıyla çok stratejik bir değer taşıdığını düşünüyoruz" diye konuştu.