Uluslararası Maarif Dergisi 1 yaşında

Uluslararası Maarif Dergisi
birinci yılını tamamladı. Türkiye Maarif Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Birol Akgün, "Başlangıçta, küresel boyutta dünyanın en yaygın eğitim kurumlarından biri olan Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim alanındaki birikimini dünyayla paylaşmak hedefiyle çıktığımız yolda, dergimizin kısa sürede eğitimin sorunlarıyla ilgilenen akademisyen ve yazarlar için bir buluşma noktası olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor" dedi. "Değişen Yeterlilikler ve Eğitim" konusunun masaya yatırıldığı derginin yeni sayısında yazar Alev Alatlı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Bayraktar'ın röportajlarına da yer verildi. Alatlı, röportajında, "Eğer bu gezegen yaşayacaksa aydınlanmanın tezgahından geçmemiş insanlar sayesinde yaşayacak. Aydınlanmanın ne olduğunu bileceksiniz. Unutmayın; kendinizi tarif etmeniz için karşınızdakini tarif etmeniz lazım. Hiçbir çizgi başka türlü çizilmez..." dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar ise "Teknoloji alanında ilerlememizin, iyi eğitimin öğrencilerin önüne çıkarılan iyi fırsatlarla harmanlanarak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Artık gençlerimiz, teknolojiye daha çok yatırım yapan bir Türkiye sayesinde potansiyellerini değerlendirebiliyorlar" dedi.