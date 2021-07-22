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Giriş Tarihi: 23.7.2021 01:40

ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır, ne zamana kadar yatırılır? 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?

ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır, ne zamana kadar yatırılır? 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yaz okulu sınav tarihi ve kayıt süreci hakkında araştırma yapıyor. Yaz okulu sınavlarına girecek olan öğrenciler ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır, ne zamana kadar yatırılır, kayıtlar ne zaman başlıyor diye merak ediyor. Yaz okulu sınav tarihleri de merak edilenler arasında yer alırken Atatürk Üniversitesi’nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri ve kayıt tarihleri.

ATA AÖF kayıt ve sınav tarihleri Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimiyle yanıt buldu. Final ve bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile derslerini vermek için araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır ve ne zamana kadar yatırılır soruları yanıt arıyor. 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri de merak edilenler arasında yer alıyor.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, fakülte bünyesinde açılan yaz okulunda en çok beş derse kayıt yaptırabilmektedir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26 Temmuz tarihinde başlayacak. Ders seçimleri ise 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

ATA AÖF YAZ OKULU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubelerine T.C. kimlik numarasıyla ya da internet bankacılığı ve Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapılmaktadır.

ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ 2021

Yaz okulu öğretim ücreti ise alınan ders sayısından bağımsız olarak 250 TL'dir. Yani öğrencilerden ders başı ücret alınmayacak ve kayıt ücreti standart olacak. Tek dersten sınava giren öğrenci ile 5 dersten sınava giren öğrenci aynı ücreti verecek.

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ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır, ne zamana kadar yatırılır? 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?
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