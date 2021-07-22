ATA AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri: 2021 ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?

ATA AÖF kayıt ve sınav tarihleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kurumun açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler bu kapsamda dönem içerisinde kaldıkları derslerden bu sınavla bir fırsat daha yakalıyor. Bu kapsamda ise "ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk Üniversitesi AÖF yaz okulu öğretim ücreti ödemelerinin 27 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı bildirildi.