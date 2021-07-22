ATA AÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri: 2021 ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?

ATA AÖF kayıt ve sınav tarihleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kurumun açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler bu kapsamda dönem içerisinde kaldıkları derslerden bu sınavla bir fırsat daha yakalıyor. Bu kapsamda ise "ATA AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk Üniversitesi AÖF yaz okulu öğretim ücreti ödemelerinin 27 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı bildirildi.
ATA AÖF YAZ OKULU ONLINE Mİ?
Vaka sayılarında artış yaşanmazsa ATA AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF yaz okulu sınav tarihi ve ders seçimi takvimi Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı. Duyuruya göre ATA AÖF yaz okulu sınavları 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Ders seçimleri ise 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
ATA AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?
ATA AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ise ders sayısından bağımsız olarak 250 TL olarak belirlendi. Yani öğrencilerden ders başı ücret alınmayacak ve kayıt ücreti standart olacak. Tek dersten sınava giren öğrenci ile 5 dersten sınava giren öğrenci aynı ücreti verecek. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26.07.2021 tarihinde başlayacak