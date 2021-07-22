Öğrencilerden HKÜ’ye tam not

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 42 bin 353 üniversite öğrencisinin görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı raporuna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ), "A" notu alan 10 üniversiteden biri oldu. TÜMA çalışmasında ele alınan Türkiye'deki 198 üniversite arasında "genel memnuniyet" sıralamasında 17'nci sıraya yükselen HKÜ, Türkiye'deki 73 vakıf üniversitesi arasında da 11'inci sırada yer alarak öğrenci memnuniyeti alanındaki iddiasını kanıtladı. Araştırma sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu sonucun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, ve elbette, geri bildirimleri ile bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemimizin, öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.