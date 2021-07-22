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Giriş Tarihi: 22.7.2021 08:41 Son Güncelleme: 22.7.2021 08:41

YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yüz binlerce üniversite adayı öğrenci YKS 2021'i farklı oturumlar ile tamamladı. ÖSYM Başkanlığınca belirlenen takvime göre YKS sonuçları açıklanma tarihi öğrencilere duyuruldu. YKS sonuçlarının erişime açılması sonrası üniversitelere giriş için tercih heyecanı yaşayacak olan öğrenciler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, AYT, TYT ve YDT olarak üç oturumdan oluşan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre işleyecek süreç ve sonuçların açıklanacağı tarih...

YKS sonuçları ve üniversite tercih dönemine çok kısa bir süre kaldı. 2021 YKS sonuçları açıklanma tarihinin ardından tercih maratonu yüz binlerce öğrenci için başlayacak. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte gözler, AYT, TYT, YDT sonuçlarına çevrildi. Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar için ÖSYM tarafından açıklama geldi. ÖSYM takvimine göre, 2021 yılı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 (AYT, TYT, YDT) YKS sonuçları ve ÖSYM ais ekranı...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversiteye giriş için gerekli olan merkezi sınav puanı YKS ile elde ediliyor. Adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla kazandığı YKS puanları ve bu puana bağlı başarı sıralamaları, üniversite tercih sürecinde katkı sağlayacak. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından bugün yayınlandı. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

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YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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