BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu: BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM başvuruları nasıl ve nereye yapılır?

Ülke genelinde düzenlenen BİLSEM grup tarama sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri BİLSEM kayıtları ne zaman diye araştırmaya koyuldu. Öğrencilerin örgün eğitimine ek olarak alacağı özel eğitimler, 81 ilde 200'e yakın sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu eğitime hak kazanan öğrencilerin aileleri için BİLSEM başvuruları nasıl ve nereye yapılır sorularının cevabı haberimizde.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM İlkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve örgün eğitimlerini aksatmayacak şekilde özel eğitim alması için hazırlanmış bir programdır. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ile özel öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanır. Standart zeka testlerinde, testin türüne göre yaklaşık olarak 130 veya 140 üzeri zeka bölümü (IQ) elde eden ya da görsel sanatlar, müzik gibi performans alanlarında aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre üstün performans gösteren çocuk/öğrenciler özel yetenekli olarak kabul edilmekte ve BİLSEM'lerde bu çocuklara özel eğitim desteği sunulmaktadır.