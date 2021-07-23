BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu: BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM başvuruları nasıl ve nereye yapılır?

Ülke genelinde düzenlenen BİLSEM grup tarama sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri BİLSEM kayıtları ne zaman diye araştırmaya koyuldu. Öğrencilerin örgün eğitimine ek olarak alacağı özel eğitimler, 81 ilde 200'e yakın sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Bu eğitime hak kazanan öğrencilerin aileleri için BİLSEM başvuruları nasıl ve nereye yapılır sorularının cevabı haberimizde.
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM İlkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve örgün eğitimlerini aksatmayacak şekilde özel eğitim alması için hazırlanmış bir programdır. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ile özel öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanır. Standart zeka testlerinde, testin türüne göre yaklaşık olarak 130 veya 140 üzeri zeka bölümü (IQ) elde eden ya da görsel sanatlar, müzik gibi performans alanlarında aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre üstün performans gösteren çocuk/öğrenciler özel yetenekli olarak kabul edilmekte ve BİLSEM'lerde bu çocuklara özel eğitim desteği sunulmaktadır.
BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep eder. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir. Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
1-Kayıt Formu
2-Veli Muvafakat Belgesi
3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi
Eğitim öğretim yılı başlayana kadar Merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.
BİLSEM TAKVİMİ: KAYITLAR NE ZAMAN?
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 – 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi