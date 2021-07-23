Kadir Has Üniversitesi yaz okulu kaldırıldı mı? Kadir Has Üniversitesi 2021 yaz okulu açılmayacak mı? KHAS yaz okulu kararı Resmi Gazete’de

KHAS yaz okulu açılan dersler 2021 yılında öğrencilerin gündemini meşgul ediyor. 1 Temmuz'da 2021 yılı için yaz öğretimi açılan dersler listesi yayınlanmıştı ancak bugün Resmi Gazete'de yayınlanan habere göre Kadir Has Üniversitesi yaz okulu kaldırıldı. Öğrenciler, Kadir Has Üniversitesi 2021 yaz okulu açılmayacak mı sorusuna yanıt bekliyor. Konuya ilişkin üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik programın kaldırıldığını ilan etti.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU KALDIRILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 2013 yılından beri faaliyette olan Yaz Öğretimi Yönetmeliği bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Karara göre 2021 yılı dahil olmak üzere üniversite bünyesinde yaz okulu açılmayacak.