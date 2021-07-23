Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? KPSS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı 2021
Giriş Tarihi: 23.7.2021 06:52 Son Güncelleme: 23.7.2021 07:43

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? KPSS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı 2021

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? KPSS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı 2021

Ağustos ayının ilk gününde düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı için gözler KPSS sınav giriş belgesi yerleri açıklamasına çevrildi. Sınava sayılı günler kala adaylar sınav merkezlerini de bu belge aracılığı ile öğrenecek ve yine bu belgeyle sınava katılım sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların katılım sağladığı sınavdan önce “KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS için giriş belgesi ve sınav yerleri beklentisi başladı. Adaylar yayınlanacak olan belgeyle beraber 1 Ağustos tarihinde sınava katılım sağlayacakları yerleri de öğrenmiş olacak. Öte yandan "KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere ÖSYM sınava 10 gün kala belgeyi resmi sitesinden erişime açıyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

1 Ağustos tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için heyecan sürüyor. KPSS sınav yerleri henüz açıklanmazken detaylar şöyle;

KPSS sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde açıklıyor. Bu ihtimal göz önünde bulundurulursa KPSS sınav giriş yerlerinin 26 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2021 KPSS sınav giriş belgesi ve KPSS sınav yerleri ne zaman erişime açılacak?

KPSS NE ZAMAN? 2021

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? KPSS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA