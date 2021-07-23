YKS'den bir üniversiteye yerleşecek yeterlikte puan kazanan öğrenciler şimdiden devlet yurt başvuru tarihleri hakkında inceleme yapıyor. Üst sınıflarda okuyan üniversite öğrencileri de KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu sorusuyla araştırmalarını hızlandırıyor. YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları ile KYK yurt başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı haberimizde.
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. YKS sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Tercih ve yerleştirme süreci ise Ağustos ayında tamamlanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıllardan hareketle bu yıl yurt başvurularının kayıt sürecinin hemen ardından başlaması bekleniyor. Devlet yurt başvuru tarihleri ilan edildiğinde sabah.com.tr'de yer alacak.
KYK YURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ BARINABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.