MEB LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları listesi: 2021 LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların 16 Temmuz'a kadar alınacağını duyuran Bakan Selçuk lise yerleştirme sonuçları için 26 Temmuz'u işaret etti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre lise tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.