LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor, lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Meb.gov.tr ile 2021 LGS tercih sonucu sorgulama!

LGS tercih sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. MEB tarafından verilen tarihe göre 26 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacak olan sınavın ardından adaylar eğitim görmeye hak kazandıkları okulları öğrenmiş olacak. Tercihlerin 5-16 Temmuz tarihleri aralığında alındığı biliniyordu. Şimdilerde LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor, lise yerleştirme sonucu sorgulama nasıl yapılır? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte meb.gov.tr ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların 16 Temmuz'a kadar alınacağını duyuran Bakan Selçuk lise yerleştirme sonuçları için 26 Temmuz'u işaret etti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre lise tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.
LİSE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?
Tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden görüntülenecek. Adaylar 26 Temmuz'da erişime açılacak olan sonuç ekranından lise yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
LGS TERCİH ROBOTU MEB
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için geliştirdiği LGS tercih robotu 16 Temmuz'a kadar erişime açık olacak. Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.
LİSE TERCİH EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ