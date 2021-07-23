LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor, lise yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Meb.gov.tr ile 2021 LGS tercih sonucu sorgulama!

LGS tercih sonuçları için milyonların geri sayımı başladı. MEB tarafından verilen tarihe göre 26 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacak olan sınavın ardından adaylar eğitim görmeye hak kazandıkları okulları öğrenmiş olacak. Tercihlerin 5-16 Temmuz tarihleri aralığında alındığı biliniyordu. Şimdilerde LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor, lise yerleştirme sonucu sorgulama nasıl yapılır? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte meb.gov.tr ile LGS tercih sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…