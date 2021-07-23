Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunu bekleyen üniversite adayı gençler, bu süreçte üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak diye araştırıyor. 4 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan YKS sonuçlarının ardından adaylar okul tercihlerini gerçekleştirecek. En iyi okulları tercih etmek için araştırma yapan ve üniversite kayıt tarihlerini takip eden öğrenciler, 2021-2022 güz dönemi dersleri yüz yüze mi olacak, online mı diye de merak ediyor. İşte bu eğitim öğretim dönemi hakkında öğrencilerin merak ettikleri.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda normalleşme takviminde üniversitelerin açılış tarihini de ilan etmişti. Bu açıklamalara ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversitelerde eğitim 13 Eylül'de başlayacak.