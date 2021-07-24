DGS sonuçları açıklandı mı, DGS sonuç tarihi ile 2021 DGS puanları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklar?

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans ve meslek yüksekokulu programlarından başarıyla mezun olanlar, DGS ile eğitimlerini dört yıla tamamlamaya hazırlanıyor. Eğitim hayatlarının geleceğini etkileyecek bu sınav için yüz binlerce aday DGS sonuçları açıklandı mı, DGS puanları ne zaman açıklanacak ve ilan edilecek diye merak ediyor. DGS sonuç tarihi ve sonuç ekranı haberimizde.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 13 Ağustos'ta açıklanacak. Söz konusu sınav sonuçları 2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak.