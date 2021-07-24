KPSS ne zaman, yarın mı? Yarın ne sınavı var? KPSS oturumları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS A Grubu, ÖABT, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri oturumları için gün sayan memur adayları sınav giriş belgelerinin yayınlanması için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Bu kapsamda KPSS oturumları ne zaman başlıyor, KPSS ne zaman, yarın mı gibi sorular gündeme geliyor. Sınavla ilgili merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

YARIN SINAV VAR MI, NE SINAVI VAR?

ÖSYM sınav takvimine göre yarın yani 25 Temmuz'da bir merkezi sınav yapılmayacak. KPSS oturumları önümüzdeki haftadan itibaren düzenlenecek.