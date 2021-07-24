KPSS ne zaman, yarın mı? Yarın ne sınavı var? KPSS oturumları ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS A Grubu, ÖABT, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri oturumları için gün sayan memur adayları sınav giriş belgelerinin yayınlanması için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Bu kapsamda KPSS oturumları ne zaman başlıyor, KPSS ne zaman, yarın mı gibi sorular gündeme geliyor. Sınavla ilgili merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
YARIN SINAV VAR MI, NE SINAVI VAR?
ÖSYM sınav takvimine göre yarın yani 25 Temmuz'da bir merkezi sınav yapılmayacak. KPSS oturumları önümüzdeki haftadan itibaren düzenlenecek.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
1 Ağustos tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için heyecan sürüyor. KPSS sınav yerleri henüz açıklanmazken detaylar şöyle;
KPSS sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde açıklıyor. Bu ihtimal göz önünde bulundurulursa KPSS sınav giriş yerlerinin 26 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
2021 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı Saat: 14.45'te başlayacak.