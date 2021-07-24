LGS yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Lise tercih sonuçları erken açıklanır mı? LGS tercih sonuçları ve nakil tarihleri

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu lise adayı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Lise tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, erken açıklanır mı diye de merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili duyuruları takip ediliyor. Sınavdan iyi bir puan alan ve nitelikli okullara yerleşmek isteyen gençler, sınav ve yerleştirme heyecanının yanı sıra nakil tarihleri hakkında da araştırma yapıyor. Liseli olmaya hazırlanan gençler için LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı haberimizde.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz Pazartesi günü "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Lise yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı MEB tarafından bildirilmedi. Ancak sonuçlar ilan edildiğinde sabah.com.tr'de bilgilendirme yapılacak.