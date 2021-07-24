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Giriş Tarihi: 24.7.2021 08:53 Son Güncelleme: 24.7.2021 08:54

Lise nakilleri ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri MEB başvuru tarihleri ve takvimi 2021

Lise nakilleri ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri MEB başvuru tarihleri ve takvimi 2021

LGS tercih sonuçları için geri sayım sürerken binlerce öğrenci ve veli lise nakil tarihleri için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2021-2022 takvimine çevirdi. 16 Temmuz'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona ererken öte yandan sonuçların açıklanmasıyla 1. Nakil dönemi için başvurular alınacak. Buna göre; Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise nakil başvuru tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

Lise eğitimlerine çeşitli nedenlerle başka bir okulda devam etmek isteyen öğrenci ve velileri Lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve LGS tercihlerinin açıklanmasının ardından işlemlerin başlayacağını bildirmiş Temmuz sonunu işaret etmişti. İşte 2021 lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar…

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LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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Lise nakilleri ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri MEB başvuru tarihleri ve takvimi 2021
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