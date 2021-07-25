ALES başvuruları ne zaman başlıyor? ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, sınav tarihleri ve ALES 2021 başvuru ücreti

ALES 2021 başvuruları için beklenen tarih belli oldu. Eylül ayında gerçekleştirilecek 2021 senesinin son ALES'inde, sınav tarihi, başvuru tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, ÖSYM takvimi ve sınav kılavuzlarına göre, 2021 ALES ne zaman yapılacak ve aday işlemleri sayfası üzerinden ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, ALES/2 19 Eylül tarihinde yapılacak.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek ve 145 liraya yapılabilecek.