Liselere Geçiş Sistemi'nde, tercih döneminin son ermesinin ardından gözler LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı Pazartesi gününe çevrildi. LGS tercih sonuçlarının MEB tarafından öğrencilerin erişimine açılmasının ardından LGS 2. tercihler ve ek tercih tarihleri de belli olacak. Tercih sonuçları ardından kazanılan liselerin belli olmasıyla LGS ek tercihlerinin detayları da netleşecek. Peki, 2021 LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, ek tercihler var mı? İşte, MEB takvimine göre detaylar...

EK TERCİHLER 2021 NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyecek olan öğrenciler, tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihlerde yapacak.