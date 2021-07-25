LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu, lise adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Orta Öğretim Kurumlarında öğrenim görecek olan öğrencilere uygulanan ve tercih alma işleminin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve tüm detaylar.
2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve saati ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.