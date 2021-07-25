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Haberler Eğitim Haberleri LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm son dakika detayları
Giriş Tarihi: 26.7.2021 00:53 Son Güncelleme: 26.7.2021 00:53

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm son dakika detayları

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm son dakika detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından orta öğretim kurumlarında öğrenim görecek olan öğrencilere uygulanan 2021 Liselere Giriş Sınavı (LGS 2021) sonuçları açıklanmış ve adaylar aldıkları puanlara göre okumak istedikleri liselere tercihte bulunmuştu. Tercih sürecinin de tamamlanmasının ardından çok sayıda lise adayı tercih - yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe merak etmeye başlayarak “LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” Soruları üzerinden bilgi araştırması yapmaya başladı. Merak konusu olan LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorularının yanıtları ve diğer tüm merak edilen son dakika haberleri.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu, lise adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Orta Öğretim Kurumlarında öğrenim görecek olan öğrencilere uygulanan ve tercih alma işleminin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve tüm detaylar.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve saati ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

  • 2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz Pazartesi günü "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Lise yerleştirme sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı MEB tarafından henüz duyurulmadı.

LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm son dakika detayları
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