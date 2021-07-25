MEB 2021 LGS tercih sonucu sorgulama: 2021 Liselere Geçiş Sistemi LGS tercih sonuçları açıklanıyor!

Bir milyonu aşkın öğrenci, LGS tercih sonucu sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. 2021 LGS tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken, tercih sonuçları için geri sayım da bu hafta sona eriyor. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da hem öğrenciler hem de velilerin gündeminde yer alıyor. MEB'e ait tercih robotu ile işlemlerini tamamlayan adaylar, LGS tercihleri yerleştirme sonuçları ekranının da erişime açılmasını bekliyor. İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ve 2021 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'da sona erdiği paylaşıldı.