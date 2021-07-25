Geçtiğimiz ay üç ayrı oturu halinde yapılan üniversite sınavnın ardından "YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci tarafından araştırılıyor. 2021 YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden her sene akademik takvimde belirlenen tarihlerde erişime açılıyor.. Üniversite tercih maratonu da YKS sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. Bu notkada, üniversite sınavına katılım gösteren adaylar, AYT – TYT 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.
Üniversiteye giriş için gerekli olan merkezi sınav puanı YKS ile elde ediliyor. Adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla kazandığı YKS puanları ve bu puana bağlı başarı sıralamaları, üniversite tercih sürecinde katkı sağlayacak. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?
YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.