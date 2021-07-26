2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi

YKS sonuçları ne zaman açılacak sorusu, AYT, TYT ve YDT'nin üç oturum halinde tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, ÖSYM 2021 takvimine göre, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte öğrencilerin erişimine açılacak. İşte, yüz binlerin beklediği üniversite sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler ve ÖSYM takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.