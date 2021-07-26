Amiral battı oyunu bazı kurallara dayalıdır ve tahminlere yöneliktir. Eğitici özelliği ile okullarda da oynatılan amiral battı, strateji yeteneğinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Eğer hem mantığınızı çalıştırmak hem de eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız amiral battı oyununu oynamanızı sizler için önerebilirsiniz. Peki, amiral battı nasıl oynanır? Amiral battı oyununun amacı nedir? İşte tüm detaylar…

AMİRAL BATTI NASIL OYNANIR?

Amiral battı oyunu oynamak için öncelikle amiral battı nasıl çizilir? Sorusuna yanıtlamak gerekir. oyun için uygun bir alan oluşturmak için yanınızda kalem ve kağıt bulundurmalısınız. Bu işlem için yalnızca iki adet kareli defter sayfasının yanı sıra tükenmez bir kalem yeterlidir.

Şimdi amiral battı oyununun hazırlığına başlayabiliriz. İki oyuncu kağıtlarına 100 kareden (10x10) meydana gelen bir alan çizmelidir. Ancak dilerseniz 20x20 olarak da hazırlayabilirsiniz. Çizilen bölgenin kenar kısımlarındaki her kareye harf ve rakamlar yerleştirilmelidir. Daha sonra oyun alanının içine gemiler çizilir. Bu gemiler dikey veya yatay şeklinde yerleştirilebilir fakat çapraz yerleştirmemeye özen göstermelisiniz. Amiral battı oyununda gemi tipleri şöyledir;

2 kareden oluşan bir mayın gemisi

3 kareden oluşan bir fırkateyn

Yine 3 kareden oluşan bir denizaltı

4 kareden oluşan kruvazör

5 kareden oluşan bir uçak gemisi

Gemiler oyun alanı için çizildikten sonra yerleşir ve oyun başlar. Şimdi ise rakibinizin kağıdında belirlediğiniz bir yere ateş edebilirsiniz. Ateş ettiğiniz alanda şayet bir gemi bulunuyorsa, diğer oyuncu hangi gemisinin vurulduğunu belirtir ve bu sayede atışlarınıza yön verebilirsiniz. Denk gelen her atışta vuruş yapan kişi bir hak kazanma şansına daha sahip olur. Bu sayede rakibin gemilerinin her biri vurulduğunda batırılınca oyun kazanılır. Ayrıca gemileri batmayan taraf oyunda kazanan kişi olur.

AMİRAL BATTI OYUNUNUN AMACI NEDİR?

Oyunun amacı, iki oyuncu düşman gemilerinin yerlerini tahmin etmeye çalışır. Atışlar yaparak gemileri batırmayı hedefler. Rakip gemilerinin hepsini batırmayı başaran oyuncu oyunun galibi olur.

Amiral battı oyununa dair merak edilenlerden biri de amiral battı tek kişilik oynanır mı? Sorusudur. Amiral battı iki kişi ile oynanmaktadır. Tek kişi ile oynanmaz. Çünkü oyunda çeşitli stratejilerle birlikte bir rekabet söz konusudur.