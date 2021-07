Among Us nasıl oynanır? Among Us nasıl bir oyun?

Among Us oyununda mevcut 2 takımdan söz etmek mümkündür. Birincisi crewmate ikincisi ise impostorlardır. Crewmateler aralarındaki impostoru bulmaya çalışırken, impostorlar ise crewmateleri katledip oyunu kazanmak için efor gösterirler. Hatta bu oyun genellikle köylü-vampir oyununa benzerliği ile bilinmektedir. Yani bu durumda Impostorlar vampirler, Crewmateler ise köylüler şeklinde düşünülebilir. Son dönemde patlayış gösterse de aslında 2018 yılında piyasaya sürülmüş olan Among Us şimdilerde birçok ortamda konuşulduğundan Among Us nasıl bir oyun? Sorusu merak konusudur.

AMONG US NASIL BİR OYUN?

Among us, mobil cihazların yanı sıra bilgisayarlardan da oynanmaktadır. 10 kişi kadar kalabalık bir grupla oynanabilen among us, en az 4 kişi ile de oynanabilmektedir. Innersloth tarafından geliştirilen bu oyun, Android uygulamalarda ücretsiz bir şekilde oynanabilirken bilgisayarda steam platformu dahilinde ücretli olarak oynanmaktadır. Ancak bilgisayardan ücretsiz oynamak isteyenler Android emulatörleri yoluyla indirerek ücretsiz bir şekilde oynayabilirler.

AMONG US NASIL OYNANIR?

Among Us'da en önemli nokta görevleri yerine getirmektir. Oyunun en heyecanlı tarafı ise av ve avcının hangilerinin olduğunun belirsiz olmasıdır. Bir grup oyunu olan Among us bu özellikleri ile kalabalık ortamda heyecanı zirveye ulaştırmaktadır.

Uzay temasının bulunduğu bir alanda ekip içerisindeki haini bulmanın önemli bir amaç olduğu among us oyununda, hain rolüne bürünen oyuncu rakiplerini öldürmek için uğraşırken aynı zamanda onları öldürdüğünü maskelemek zorunda kalıyor. 2 takımlı bir oyun olarak bilinse de gerçekte mürettebat ve hainler takımından meydana gelmektedir. Mürettebat takımı diğerlerini öldürmeden önce tüm görevlerini yerine getirerek veya oyundaki bütün hainleri bulup onları yok ederek zafer elde etmektedir. Hainlerin zafer elde edebilmesi için mutlaka mürettebat kişi sayısına eşit olması şartı bulunmaktadır. Oyunda yer alan hayaletler ise Impostor ve Crewmate hayaletlerine karşın görevlerini yerine getiriyor, sabatojlar yapıyor ve bu sayede takımdaki arkadaşlarına yardımda bulunuyor.

Oyun içerisinde yer alan hainlerden biri sabatoj meydana getirdiğinde ise bir anda ışıklar sönebilir ya da birden bire geri sayım söz konusu olur. Bu durum karşısında sabatoj sona ermeden bir çözüm bulunması gerekmektedir.

AMONG US OYUNU ZARARLI MI?

Oyunların çocukları ne derece etkilediği aşikar. Bu sebepten dolayı özellikle ebevynler among us zararlı mı noktasında endişe duyabiliyorlar. Oyun genellikle öldüremeye yönelik olduğundan hiç kuşkusuz çocukların bu durumdan olumsuz etkilenme olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Genel olarak çocuklar bu tip oyunları oynamaktan keyif duyuyor. Dolayısıyla ebevynler çocukların ısrarcı tavırları karşısında genellikle kararlı davransalar da zaman zaman pes edebiliyor. Bu durum karşısında yapılabilecek tek bir durum kalıyor, o da çocuğunuzla birlikte bu tip oyunları oynayarak çocuğunuza zarar verip vermeyeceği konusunda emin olmaktır. Böylelikle hem içiniz rahat eder hem de birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklar olumlu ya da olumsuz herhangi bir durumdan etkilendiklerinde bunu çok çabuk yansıtabilirler. O halde ebevynler çocuklarını gözlemlemeli, gerektiğinde oynadıkları oyunları sonlandırmalı ya da kısıtlama getirmelidir.