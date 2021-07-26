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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:17 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:17

Amplifikatör nedir, ne işe yarar? Amplifikatör çalışma prensibi

Amplifikatör nedir, ne işe yarar? Amplifikatör çalışma prensibi

Amplifikatör kelimesi, Fransızca bir kelime olup (amplificateur), Türkçedeki karşılığı “yükselteç”tir. Amplifikatörü kısaca tanımlamak gerekirse, elektronik alanında sinyalleri artırmak amacıyla kullanılan alet olduğu söylenebilir. Yani amplifikatör, elektrik sinyallerini alarak yükselten, arttıran, güçlendiren ya da büyüten elektronik alettir. Türkçede günlük kullanımda amplifikatörler “amfi” şeklinde de anılmaktadır. Amplifikatör nedir? Amplifikatör ne işe yarar?

Amplifikatörler, giriş kısmından aldıkları elektrik sinyallerini çıkış biriminden yükselterek çıkarmaya yarayan elektronik aletlerdir. Ülkemizde amfi şeklinde anılan bu yükselteç cihazların, transistörlü ve lambalı teknoloji ile çalışan farklı türleri vardır. Amplifikatörler, çok çeşitli boyutlardaki elektrikse sinyalleri alarak yükselten aletlerdir.

Ses sistemlerinde kullanılan güç yükselteçleri de amplifikatör çeşitlerindendir. Çünkü ses sistemleri, sesi oluşturan titreşimlerin küçük düzeyde elektrik sinyallerine dönüştürülmesi yoluyla çalışan sistemlerdir. Böylece sistem üzerindeki elektrik sinyalini yükselterek ses sisteminin çıkış biriminden iletilen ses düzeyini yükseltmek mümkün olmaktadır. Bunun dışında, çok yüksek akım ve gerilim değerlerine sahip elektrik sinyallerini daha da yükselterek endüstriye amaçlarla kullanmaya yarayan amplifikatörler de vardır.

AMPLİFİKATÖR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Amplifikatörler, bir güç sağlayıcısından giriş birimi aracılığıyla aldığı elektrik sinyallerini yükselterek, kullanım amacına uygun düzeye getirdikten sonra çıkış biriminden çıkışını sağlar. Amplifikatörlerin çalışma prensibi, düşük düzeydeki elektriksel sinyali alarak, kullanım amacının gerektirdiği düzeye kadar yükselterek çıkış birimi üzerinden dışarı çıkarmaya dayanır.

AMPLİFİKATÖR ÇEŞİTLERİ

Amplifikatörler, yapısına göre ve kullanım alanlarına göre farklı türlere ayrılır.

Yapısına göre amplifikatörler:

  • Manyetik amplifikatör
  • Transistörlü amplifikatör
  • Tüplü (lambalı) amplifikatör

Kullanım alanlarına göre amplifikatörler:

  • Yüksek frekansları yükselten amplifikatörler: 3MHz ila 30 MHz arasında sıklığa sahip olan, yüksek frekanslı sayılan sinyalleri yükselten yükselteçlerdir.
  • Orta frekansları yükselten amplifikatörler: 300 kHz ila 3000 kHz arasında sıklığa sahip olan sinyalleri yükseltmeye yarayan yükselteçlerdir.
  • Ses frekans yükselteçleri: Frekansları 3 MHz ila 20 kHz arasında bulunan, küçük sıklığa sahip sinyalleri yükselten amplifikatör çeşididir.
  • Görüntü yükselteçleri: Bu tür amplifikatörler, video ya da televizyon gibi görüntü ile ilgili aletlerde, elektrik sinyalleri formunda taşınan görüntüyü yükseltmek amacıyla kullanılır.
  • Güç yükselteçleri: Bu amplifikatörler, televizyon ya da ses sistemi gibi çeşitli aletleri uzaktan kumanda edilmesi için gerekli düzeye kadar yükseltmeye yarar.
  • Operasyonel amplifikatörler: Endüstri alanında, tıp alanında ya da çeşitli askeri amaçlarla kullanılan aletlerde, elektrik sinyallerine dönüştürülen fiziki işlem ya da olayları, elektrik sinyali halindeyken yükseltmeye yarar.

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Amplifikatör nedir, ne işe yarar? Amplifikatör çalışma prensibi
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