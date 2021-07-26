Amplifikatör nedir, ne işe yarar? Amplifikatör çalışma prensibi

Amplifikatörler, giriş kısmından aldıkları elektrik sinyallerini çıkış biriminden yükselterek çıkarmaya yarayan elektronik aletlerdir. Ülkemizde amfi şeklinde anılan bu yükselteç cihazların, transistörlü ve lambalı teknoloji ile çalışan farklı türleri vardır. Amplifikatörler, çok çeşitli boyutlardaki elektrikse sinyalleri alarak yükselten aletlerdir.

Ses sistemlerinde kullanılan güç yükselteçleri de amplifikatör çeşitlerindendir. Çünkü ses sistemleri, sesi oluşturan titreşimlerin küçük düzeyde elektrik sinyallerine dönüştürülmesi yoluyla çalışan sistemlerdir. Böylece sistem üzerindeki elektrik sinyalini yükselterek ses sisteminin çıkış biriminden iletilen ses düzeyini yükseltmek mümkün olmaktadır. Bunun dışında, çok yüksek akım ve gerilim değerlerine sahip elektrik sinyallerini daha da yükselterek endüstriye amaçlarla kullanmaya yarayan amplifikatörler de vardır.

AMPLİFİKATÖR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Amplifikatörler, bir güç sağlayıcısından giriş birimi aracılığıyla aldığı elektrik sinyallerini yükselterek, kullanım amacına uygun düzeye getirdikten sonra çıkış biriminden çıkışını sağlar. Amplifikatörlerin çalışma prensibi, düşük düzeydeki elektriksel sinyali alarak, kullanım amacının gerektirdiği düzeye kadar yükselterek çıkış birimi üzerinden dışarı çıkarmaya dayanır.

AMPLİFİKATÖR ÇEŞİTLERİ

Amplifikatörler, yapısına göre ve kullanım alanlarına göre farklı türlere ayrılır.

Yapısına göre amplifikatörler:

Manyetik amplifikatör

Transistörlü amplifikatör

Tüplü (lambalı) amplifikatör

Kullanım alanlarına göre amplifikatörler: