AÖL telafi sınavı 2021 ne zaman yapılacak? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? AÖL ek sınav tarihleri ve açık lise telafi sınavı kayıtları

Açık lise telafi sınavları ve kayıtları lise eğitimini açık öğretimden alanlar tarafından takip ediliyor. Pek çok kişi AÖL telafi sınavına katılma hakkı olup olmadığını "AÖL telafi sınavına kimler girebilir?" sorusuyla araştırıyor. Sınava katılma hakkı olanlar AÖL ek sınav tarihleri ile birlikte açık lise telafi sınavı kayıtları üzerine incelemede bulunuyor. Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan sınava ilişkin bilgiler ve AÖL telafi sınavı 2021 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı haberimizde.

2021 AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.'' ifadeleri yer aldı.