AÖL telafi sınavı giriş ekranı MEB: AÖL telafi sınavına nasıl girilir, sınav kaçta başlıyor? AÖL sınav giriş ekranı için tıkla!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi telafi sınavları eğitimini açıktan tamamlayan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. AÖL telafi sınavına katılma hakkı bulunan öğrenciler, AÖL telafi sınavına nasıl girilir, sınav kaçta başlıyor gibi sorularla araştırma yapıyor. Bugün erişime açılacak olan AÖL telafi sınavı giriş ekranı MEB internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sınava ilişkin detaylar ve AÖL sınav giriş ekranı için tıkla!

AÖL TELAFİ SINAVINA KATILIM HAKKI OLANLAR KİMLER?

Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler telafi eğitimine katılacak. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.