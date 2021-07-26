AÖL telafi sınavı giriş ekranı MEB: AÖL telafi sınavına nasıl girilir, sınav kaçta başlıyor? AÖL sınav giriş ekranı için tıkla!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi telafi sınavları eğitimini açıktan tamamlayan on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. AÖL telafi sınavına katılma hakkı bulunan öğrenciler, AÖL telafi sınavına nasıl girilir, sınav kaçta başlıyor gibi sorularla araştırma yapıyor. Bugün erişime açılacak olan AÖL telafi sınavı giriş ekranı MEB internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sınava ilişkin detaylar ve AÖL sınav giriş ekranı için tıkla!
AÖL TELAFİ SINAVINA KATILIM HAKKI OLANLAR KİMLER?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler telafi eğitimine katılacak. Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
AÖL TELAFİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise telafi sınavının 27 Temmuz'da saat 09:30'da başlayacağını bildirdi. Sınav giriş ekranı saat 09:30 itibariyle erişime açılacak ve 28 Temmuz saat 23:59'a kadar açık olacak. Öğrenciler AÖL sınavlarına şifre, T.C kimlik numarası veya öğrenci numarası ile bu saat aralığında katılım sağlayacak.
AÖL TELAFİ SINAVI GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖL telafi sınav girişi daha önce yapılan online sınavlarda olduğu gibi "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresi girişi ile sağlanacak.
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu sınavlar 28 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise yapılacak değerlendirmelerin ardından ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.