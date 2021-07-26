Asenkron motor nedir, ne işe yarar? Asenkron motor çalışma prensibi

Asenkron motorlar, aynı zamanda indüksiyon motor adıyla da anılır. Bunun nedeni, içinde bulunan sargılarda oluşan elektromanyetik indüksiyonu kullanarak güç üretmesidir. Yani bu motorlar, elektrikle çalışarak oluşturduğu elektromanyetik indüksiyon yoluyla mekanik güç üretir. Bu tür motorlar endüstride çok yaygın olarak kullanılmakla birlikte, kaydırma, delme, kaldırma, sürme gibi birçok işlem için gerekli olan gücü sağlayabilmektedir. Bu motorlara asenkron motor denmesinin nedeni, içinde bulunan bobinlere giren alternatif akım sonucunda ortaya çıkan döner manyetik alanın hızıyla, rotorunun dönme hızının birbirinden farklı olması, yani bu ikisinin senkronize şekilde değil asenkron şekilde çalışmasıdır. Asenkron motorların bazı avantajlı yönleri vardır:
ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ
Asenkron motorların çalışma prensibi, uygulanan elektrik enerjisi ile çalışan motorun içinde bulunan bobinlerde meydana gelen elektromanyetik indüksiyonun kullanımı yoluyla mekanik güç üretimine dayanır. Asenkron motorların yapısında bulunan parçalar şunlardır:
ASENKRON MOTOR ÇEŞİTLERİ
Asenkron motorlar, faz sayılarına göre ve yapılarına göre sınıflandırılabilirler.
Faz sayısına göre asenkron motorlar:
Yapısına göre asenkron motorlar: