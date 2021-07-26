Asenkron motor nedir, ne işe yarar? Asenkron motor çalışma prensibi

Asenkron motorlar, aynı zamanda indüksiyon motor adıyla da anılır. Bunun nedeni, içinde bulunan sargılarda oluşan elektromanyetik indüksiyonu kullanarak güç üretmesidir. Yani bu motorlar, elektrikle çalışarak oluşturduğu elektromanyetik indüksiyon yoluyla mekanik güç üretir. Bu tür motorlar endüstride çok yaygın olarak kullanılmakla birlikte, kaydırma, delme, kaldırma, sürme gibi birçok işlem için gerekli olan gücü sağlayabilmektedir. Bu motorlara asenkron motor denmesinin nedeni, içinde bulunan bobinlere giren alternatif akım sonucunda ortaya çıkan döner manyetik alanın hızıyla, rotorunun dönme hızının birbirinden farklı olması, yani bu ikisinin senkronize şekilde değil asenkron şekilde çalışmasıdır. Asenkron motorların bazı avantajlı yönleri vardır:

Maliyeti düşüktür, ucuzdur

Çok sık bakıma ihtiyaç duymaz

Birçok farklı yapıda imal edilebilir

Çok geniş bir güç aralığında birçok farklı çeşidi üretilmektedir.

ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

Asenkron motorların çalışma prensibi, uygulanan elektrik enerjisi ile çalışan motorun içinde bulunan bobinlerde meydana gelen elektromanyetik indüksiyonun kullanımı yoluyla mekanik güç üretimine dayanır. Asenkron motorların yapısında bulunan parçalar şunlardır:

Stator: Stator, döner manyetik alanı oluşturmak amacıyla kullanılan bobinlerin bulunduğu kısma denir. Statorun üzerinde, üç fazlı alternatif akım sargıları yer almaktadır.

Rotor: Bu tür motorların dönen kısmı rotordur.

Gövde: Motorun dışını kaplayan ve içeride çalışan mekanizmayı dış etkilere karşı koruyan gövde kısmıdır.

Yataklar: Rotor kısmının dönüş hareketini kolay bir şekilde yapmasını sağlayan mekanik parçalar, yatak ve rulmanlardır.

Pervane: Pervane ise asenkron motorun çalışması esnasında soğutulmasına yarar. Gövdede oluşan sıcaklığın motordan uzaklaştırılması için pervane olmazsa olmaz bir parçadır.

ASENKRON MOTOR ÇEŞİTLERİ

Asenkron motorlar, faz sayılarına göre ve yapılarına göre sınıflandırılabilirler.

Faz sayısına göre asenkron motorlar:

Bir fazlı asenkron motor

İki fazlı asenkron motor

Üç fazlı asenkron motor

Yapısına göre asenkron motorlar: