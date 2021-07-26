‘Aşının kattığı güçle okullarımızı açacağız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
SABAH'a konuştu: Tüm öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız yaş sınırı olmaksızın aşılama takvimine dâhil edildi. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz. Yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz salgın döneminde çok net gördük. Okul sadece öğretim yapılan yer değil; paylaşma, farklılıklara saygı duyma, bir olabilme yeridir. Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutamaz" dedi.