ATA AÖF kayıt ve sınav tarihleri Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimiyle yanıt buldu. Final ve bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, yaz okulu sınavı ile derslerini vermek için araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda ATA AÖF yaz okulu ödemesi nasıl yapılır ve ne zamana kadar yatırılır soruları yanıt arıyor. 2021 ATA AÖF yaz okulu ücretleri de merak edilenler arasında yer alıyor.

ATA AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Öğrenciler, fakülte bünyesinde açılan yaz okulunda en çok beş derse kayıt yaptırabilmektedir. Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 26 Temmuz tarihinde başlayacak. Ders seçimleri ise 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.