Bakan Selçuk “Okulların 6 Eylül’de açılmasına odaklandık”

Bakan Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılması yönünde çalışmalar olduğunu da ifade ederek, "Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Mersin'e geldi. İlk olarak Tarsus'ta oryantiring eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, Tarsus'ta Mersin Valisi Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından karşılandı. Ardından Mersin'e gelen Bakan Selçuk, Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk'a burada da "Telafide ben de varım" etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, bu etkinliklerin ağustos sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, okulların açılması konusunda öğretmenler, okul müdürleri, il ve ilçe yöneticileri tarafından her türlü hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek, "Ama bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında bir yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum bakanlık olarak. Bizler bu çalışmaları, hazırlıkları sürdürürken, 'Okulum temiz' belgesiyle ilgili hazırlıkları sürdürürken, okulların temizlik bütçesini de 10 kat arttırdık. Bu artışla beraber okulların çok daha temiz bir şekilde hizmet verebilmesinin de önünü açmış oluyoruz. Ama toplumumuzun her ferdinin, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok önemli" dedi.

Şu an için 6 Eylül tarihinde okulların açılması yönünde çalışmalar yapıldığına da değinen Bakan Selçuk, "Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bakan Selçuk, Yenişehir ilçesi sahilindeki tarihi deniz fenerine yapılan Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, Türkiye'nin her yerinde masal evlerinin açıldığını ancak ilk kez bir deniz fenerinde açılış yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bizim UNESCO Türkiye Milli Komisyonuyla beraber Anadolu masalları konusunda, Yörük masalları konusunda, evrensel masallar konusunda, dede korkut masalları konusunda yaptığımız bir çalışma bu. Masal bizim için bir kültürün aktarımında temel araçlardan bir tanesidir ve kültürümüzün zenginliğini çocuklarımıza nasıl aktarabiliriz, bu nasıl gerçekleştirebiliriz diye yaptık bu çalışmaları. Çocuklarımızın masallarla rehabilite olması, çocuklarımızın masallarla iyileşmesi, kendi kültürlerini, değerlerini öğrenmesi çok sahici bir metot olarak karşımıza çıktı ve bütün Türkiye'de, bütün illerimizde ve ilçelerimizde bu konuda açılışlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ TETİKLEMEK İÇİN MASAL EVLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Açılan bu masal evlerinin sadece masal evi olmadığını, atölyeler zinciri bir kültür evi olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Bu çerçevede de yapılan işin aslında 2023 eğitim vizyonumuzda belirtilen çift kanatlı öğrenci, çift kanatlı çocuk geliştirme vizyonuna da çok yakıştığını da ifade edebilirim. Evlatlarımızın kendi kültüründen habersiz yetişmemesi için aldığımız tedbirler arasında çok değerli bir yer tutuyor masal evleri. Yaklaşık 300 bine yakın öğretmenimiz masal anlatıcılığı sertifikası aldı. Sertifika alan öğretmenlerimiz masallar konusunda da hem bir beceri sahibi de olmuş oldular ve hem kendi çocuklarını hem de bu ülkenin evlatlarına bizim masallarımızı paylaşıyorlar. Çocuklar masallarla beraber hayal kurma konusunda müthiş bir mesafe alıyorlar çünkü hayalsiz yaşamak gerçekten mümkün değil, insan hayal ettikçe yaşar ifadesiyle çocuklarımız hayallerini tetiklemek için, hayallerini zenginleştirmek ve bu toplumun değerleriyle bütünleştirmek için bu tür masal evlerine gerçekten ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"BİZ SADECE AKADEMİK GELİŞİM PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Bakan Selçuk, tüm çocukların buralardan yararlanıyor olması fırsat adaleti için önemli bir imkan sağladığını da belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu evleri açıyoruz ama bir hayır severimiz Ayşe Ecevit böyle bir açılışta bize destek oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Biz yaptığımızda da mutlu oluyoruz ama hayırseverlerimiz böyle merkezleri yaptıklarında emin olun mutluluğumuz iki katına çıkmış oluyor. Çocuklarımızın potansiyelini geliştirmek için daha fazla motivasyon sahibi oluyoruz. Bizim masal evleri konusunda yapmaya çalıştığımız bu proje aslında çocuklarımız için dersleriyle de alakalı bir takım zenginlikler sağlıyor. Çocukların hayal becerilerinin gelişmesine imkan sağlıyor. Çocuklar yaşam tecrübelerini arttırıyorlar ve deneyim kütüphanelerini zenginleştiriyorlar. Burada sosyal ve duygusal gelişmelerine çok büyük katkılar sağlanıyor. Biz sadece akademik gelişim peşinde değiliz, burada çocukların şahsiyetlerinin gelişmesine, sosyal, kültürel ve duygusal gelişmelerine katkıyı da bir o kadar önemsiyoruz ve bu anlamda da çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi bizim için son derece önemli. Burada ortaya konulan faaliyetin Türkiye'ye de örnek oluşturulması ve sayılarının artmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak açılan masal evini gezen Bakan Selçuk, çocukların etkinliklerini de izledi.