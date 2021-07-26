DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin sınav takvimine göre 13 Ağustos'ta açıklanacak. Söz konusu sınav sonuçları 2021-2022 eğitim öğretim yılı içinde yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak.

2021-2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları açıklandıktan kısa süre sonra DGS tercih işlemleri de alınmaya başlanacak. ÖSYM tarafından konuya ilişkin net bir tarih verildiğinde güncel veriler sabah.com.tr'de yer alacak.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;