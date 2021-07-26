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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:12

E-Okul öğrenci girişi ile LGS tercih sonuçları: MEB 2021 LGS lise tercih sonucu sorgulama - e okul VBS öğrenci giriş ekranı

E-Okul öğrenci girişi ile LGS tercih sonuçları: MEB 2021 LGS lise tercih sonucu sorgulama - e okul VBS öğrenci giriş ekranı

LGS sonuçları bu sabah açıklandı! MEB koordinesinde e-okul üzerinden gerçekleştirilen işlemler de LGS sonuçlarının erişime açılmasyıla birlikte yoğun şekilde ziyaret edilmeye başlandı. E-okul VBS üzerinden, gerek lise tercihleri hakkında bilgiler gerekse okul değiştirme, nakil durumlarının görüntülenmesi işlemi yapılabiliyor. . İşte, MEB'in paylaştığı bilgilere göre, LGS sonucu sorgulama işlemi ve E Okul Veli Bİlgilendirme Sistemi Öğrenci Giriş ekranına ulaşma adımları...

Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci dijital karnelerine ulaştı. Not görüntülemenin yanında, mevcut ortaokul, ilkokul ve lise durumu ile başarı durumu gibi pek çok bilgi de e-okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Özellikle 26 Temmuz tarihinde açıklanan 2021 LGS tercih sonuçları sonrası e-okul on binlerce öğrenci tarafından ziyaret edildi. İşte, LGS lise tercih sonucu sorgulama ve e-okul öğrenci girişi ekranı...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? LGS LİSE TERCİH SONUÇLARI

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları, bu sabah MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci ise devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Bakanlığın sitesinde yayımlanan '2021 Yılı LGS Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları Raporu'na göre, 26-30 Temmuz arasında yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınacak. Yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları ise 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek ve sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

9-13 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E-Okul öğrenci girişi ile LGS tercih sonuçları: MEB 2021 LGS lise tercih sonucu sorgulama - e okul VBS öğrenci giriş ekranı
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