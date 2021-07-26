E-Okul öğrenci girişi ile LGS tercih sonuçları: MEB 2021 LGS lise tercih sonucu sorgulama - e okul VBS öğrenci giriş ekranı

Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci dijital karnelerine ulaştı. Not görüntülemenin yanında, mevcut ortaokul, ilkokul ve lise durumu ile başarı durumu gibi pek çok bilgi de e-okul VBS öğrenci giriş ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Özellikle 26 Temmuz tarihinde açıklanan 2021 LGS tercih sonuçları sonrası e-okul on binlerce öğrenci tarafından ziyaret edildi. İşte, LGS lise tercih sonucu sorgulama ve e-okul öğrenci girişi ekranı...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? LGS LİSE TERCİH SONUÇLARI

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

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